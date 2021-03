Trela o Funduszu Odbudowy: To nie są pieniądze PiS-u

Trela zapewniał, że "opozycja nie jest podzielona" w sprawie warunków poparcia dla ratyfikacji Funduszu Odbudowy (PiS potrzebuje głosów opozycji wobec sprzeciwu Solidarnej Polski wobec ratyfikacji).

- W interesie obywateli, samorządów, przedsiębiorców jest to, aby ten fundusz został wydany w sposób transparentny, przejrzysty i żeby wpływ na wydawanie środków z tego funduszu mieli samorządowcy - przekonywał poseł.

- Nam chodzi o to, abyśmy mieli wgląd, pogląd i wiedzę co do tego, na co te pieniądze zostaną przeznaczone - kontynuował.