Miasta chcą by uwłaszczenie kosztowało więcej - podnoszą opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

Miasta podnoszą opłaty roczne za użytkowanie wieczyste. Chcą, by uwłaszczenie kosztowało więcej.

Wielu właścicieli mieszkań odbiera teraz na poczcie pisma z informacją o podwyżce rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Miasta masowo aktualizują bowiem opłaty. Powodem jest uwłaszczenie.

Idzie przewłaszczenie

Od Nowego Roku z mocy prawa dojdzie do przekształcenia we własność prawa użytkowania wieczystego gruntów pod blokami i domami jednorodzinnymi. Mówi o tym ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

Ustawa przewiduje, że właściciele lokali i domów będą płacić za uwłaszczenie przez 20 lat. Roczna opłata przekształceniowa wyniesie tyle, ile ostatnia roczna opłata za użytkowanie wieczyste. Z tego powodu w grudniu wielu mieszkańców może się spodziewać pisma z podwyżką.

– Właściciele mieszkań już je dostają. Podobno to dopiero początek, będzie ich znacznie więcej – mówi Piotr Kłodziński, prezes Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka w Warszawie.

Pismo z podwyżką dostała także mieszkanka bloku przy ul. Inflanckiej w Warszawie. W górę poszła jej roczna opłata za miejsce postojowe w garażu. Do tej pory płaciła 380 zł, a po aktualizacji wyniesie 1140 zł.

– To prawda. Miasta masowo wprowadzają podwyżki. Dostają je ci, którym dawno nie aktualizowano opłat – wyjaśnia Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Ma być sprawiedliwie

– Chodzi o to, że często osoby, które mieszkają w tym samym bloku i mają mieszkania o tej samej powierzchni, wnoszą opłaty w różnej wysokości. Jedna miała bowiem podwyżkę, a druga nie. Chodzi więc o to, by po Nowym Roku potraktować wszystkich sprawiedliwe. Podwyżki dostają więc teraz ci, którzy do tej pory płacili mało, ponieważ dawno nie aktualizowano im opłaty. Nie może być bowiem tak, że za mieszkania o tej samej powierzchni położone obok siebie w tym samym budynku trzeba zapłacić za przekształcenie różne kwoty – tłumaczy Marek Wójcik.

W tym roku w warszawskiej dzielnicy Mokotów podwyżki dostało 10 tys. użytkowników wieczystych, w tym 13 spółdzielni mieszkaniowych.

– W Łodzi zaktualizowano opłatę dla 118 nieruchomości, na terenie których mieszka 1400 współużytkowników wieczystych – wyjaśnia Marcin Masłowski z Urzędu Miasta w Łodzi.

Związek Miast Polskich zapewnia, że na podwyżkach samorządy się nie wzbogacą. Większość miast zdecydowała się bowiem wprowadzić po Nowym Roku wysokie bonifikaty w opłatach przekształceniowych.

– Dzięki temu osoby, które zdecydują się uiścić jednorazowo opłatę za przekształcenie, zapłacą bardzo niewiele – mówi Marek Wójcik.

W Warszawie bonifikaty wyniosą 98 lub 99 proc. Na 99 proc. upustu będą mogli liczyć ci, którzy mają udział w prawie użytkowania wieczystego, za które roczne opłaty są wnoszone co najmniej 50 lat.

W Krakowie czy Lublinie wysokość upustu będzie taka sama i wyniesie tyle, ile bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa. Ustawa uwłaszczeniowa przewiduje obowiązkowe bonifikaty za grunt Skarbu Państwa. Gdy właściciele lokali (domów) zdecydują się na uregulowanie należności w tym samym roku, w którym nastąpi przekształcenie, bonifikata wyniesie 60 proc. W drugim roku będzie to 50 proc., w trzecim – 40 proc., w czwartym – 30 proc., w piątym – 20 proc., a w szóstym roku – 10 proc.

Komunalne inaczej

Ustawa przekształceniowa przewiduje jednocześnie, że gdy chodzi o grunty komunalne, same gminy muszą zdecydować, czy chcą wprowadzić bonifikaty i w jakiej wysokości.

Oznacza to, że w Warszawie osoby mieszkające na gruntach komunalnych zapłacą mniej aniżeli te, które mają pecha i ich bloki stoją na ziemi Skarbu Państwa.

Takiego zróżnicowania wśród użytkowników wieczystych nie będzie w Krakowie czy Lublinie. Wszyscy użytkownicy zostaną potraktowani jednakowo. ©?