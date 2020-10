Będą dopłaty do czynszów za mieszkanie dla najemców - Sejm przyjął ustawę

Z nowych przepisów wynika, że na wsparcie finansowe mogą liczyć najemcy wszystkich typów mieszkań – komunalnych, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielczych czy też wynajętych od osoby prywatnej lub firmy – którzy wystąpią o przyznanie dodatku mieszkaniowego i go otrzymają. Wniosek w tej sprawie do gminy będzie można składać do 31 grudnia 2020 r. Najemca ma wykazać, że w ostatnich trzech miesiącach jego średni miesięczny dochód był o co najmniej 25 proc. niższy w porównaniu z 2019 r., a także że wynajął mieszkanie przed 14 marca 2020 r.