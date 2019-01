Użytkowanie wieczyste: będą zalecenia MS dla sądów wieczystoksięgowych ws. obrotu lokalami

Sądy wieczystoksięgowe w całej Polsce będą wpisywać nowych właścicieli mieszkań do ksiąg wieczystych bez zaświadczeń o przekształceniu.

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zaleceniami dla wydziałów wieczystoksięgowych sądów powszechnych. Powinny się pojawić lada dzień. Mają odblokować obrót lokalami, przy których doszło po 1 stycznia br. do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów pod blokami i domami jednorodzinnymi. Z zaleceń będzie wynikać, że do wpisu do ksiąg wieczystych (lub ich zmiany) nie jest potrzebne zaświadczenie o przekształceniu.

Obecnie w wielu wypadkach bez tego dokumentu nie sprzeda się ani nie kupi mieszkania czy domu. Uchwała Krajowej Rady Notarialnej, że zaświadczenie przy zakupie lokalu jest zbędne, nie wystarcza.

Urzędy zasypane wnioskami

– Codziennie wpływa do nas kilkadziesiąt wniosków, większość jest związana z transakcjami kupna nieruchomości – tłumaczy Ronald Dudziuk, kierownik referatu bezprzetargowej sprzedaży lokali i gruntów w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Okazuje się, że wiele osób na wszelki wypadek chce zaświadczenia uzyskać.

– Gdyby takie zalecenia się pojawiły, zdecydowanie skróciłyby kolejki. Mielibyśmy więcej czasu na wydanie zaświadczeń. To ważne. Choć wniosek składa np. właściciel jednego lokalu, musimy wydać zaświadczenia dla całej nieruchomości. Jeżeli w budynku jest 300 lokali, wymaga to czasu – podkreśla Ronald Dudziuk.

Magistrat w Gdańsku nie jest odosobniony. Inne urzędy również są zasypywane wnioskami w sprawie zaświadczeń. A to oznacza, że trzeba na nie dłużej poczekać.

W Urzędzie Dzielnicy na warszawskim Żoliborzu aktualnie znajduje się przeszło 50 wniosków o wydanie zaświadczenia w związku z transakcją dotyczącą nieruchomości. Na Mokotowie do urzędu przychodzi dziennie stu interesantów, część z wnioskami.

Różne podejście

Sądy wieczystoksięgowe są podzielone – jedne uważają zaświadczenie za niezbędny dokument do wpisu (np. w Gdańsku), inne ich nie potrzebują (m.in. Poznań). Są i takie, które nie mają wyrobionego zdania (Warszawa, Kraków). Jeżeli trafi się na wydział wieczystoksięgowy, który uważa zaświadczenie za niezbędny dokument, są dwa wyjścia. Można się odwołać i poczekać na rozstrzygnięcie sądu albo wystąpić o zaświadczenie.

Prawnicy uważają, że zalecenia resortu sprawiedliwości rozwiązałyby problem i ujednoliciły podejście sądów wieczystoksięgowych.

– To zbędna, nikomu niepotrzebna biurokracja. Przecież do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego doszło z mocy prawa, na ogół więc nikomu ten dokument do sprzedaży nieruchomości nie jest potrzebny – uważa Stefan Jacyno, adwokat specjalizujący się w nieruchomościach.

Zasady uwłaszczenia

Do uwłaszczenia z mocy prawa doszło 1 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność. Przewiduje ona, że za przekształcenie trzeba zapłacić. Opłatę będą wnosić osoby, które skorzystają na przekształceniu, czyli właściciele lokali i domów jednorodzinnych. Jej wysokość wyniesie tyle, ile ostatnia roczna opłata, jaką płacił dany użytkownik wieczysty.

Opłata przekształceniowa ma być wnoszona w ratach przez 20 lat. Będzie też można zapłacić jednorazowo. Wtedy można liczyć na bonifikaty.

Gdy właściciele lokali (ewentualnie domów) na gruntach Skarbu Państwa zdecydują się na uregulowanie należności w tym samym roku, w którym nastąpi przekształcenie, bonifikata wyniesie 60 proc. W drugim roku będzie to 50 proc., w trzecim 40 proc., w czwartym 30 proc., w piątym 20 proc., a w szóstym roku 10 proc.

Gminy same decydują, czy chcą udzielać bonifikat i w jakiej wysokości. Wiele z nich wprowadziło bardzo wysokie. Na przykład w Warszawie bonifikata wynosi 98 proc., w Gdańsku – 95 proc. Nie wszystkie się jednak na to zdecydowały. Wiele z nich ma bonifikaty w takiej samej wysokości jak na gruntach Skarbu Państwa (zwykle 60 proc.). Chodzi mi.n. o Kraków czy Lublin.

Co ma się znaleźć w zaświadczeniu

Zaświadczenie o przekształceniu każdy otrzyma z urzędu po roku. Można je uzyskać wcześniej na wniosek – wtedy powinno być wydane po upływie 30 dni. W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokości i okresie wnoszenia, a także o możliwości uiszczenia jej jednorazowo. Jednak w zaświadczeniu wydanym na wniosek nie będzie informacji o opłacie przekształceniowej.

Każde zaświadczenie powinno zawierać pouczenie o możliwości złożenia odwołania w terminie dwóch miesięcy od dnia jego doręczenia. Jeżeli nie podoba się nam np. wysokość opłaty przekształceniowej, można wnieść zażalenie do tego samego urzędu, który wydał zaświadczenie, a ten wyda decyzję administracyjną. Niezadowolony może się odwołać – w zależności od tego, czy przekształcenie będzie dotyczyć gruntu samorządowego czy Skarbu Państwa – do samorządowego kolegium odwoławczego lub do właściwego wojewody, a potem wojewódzkiego sądu administracyjnego.