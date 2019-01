Zmiany w prawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Lokatorzy chcą zwrotu udziałów i wpisowego

Spółdzielcy chcą zwrotu udziałów i wpisowego, a spółdzielnie mówią: nie. Bałagan wprowadziły przepisy.

Półtora roku temu, 9 września 2017 r., weszła w życie nowela ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wprowadziła członkostwo w spółdzielni z mocy prawa. Zlikwidowała również obowiązek wpłacania udziału i wpisowego związanego z członkostwem. Po tej dacie wielu spółdzielców, którzy wcześniej wpłacili pieniądze z tego tytułu, zaczęło żądać ich zwrotu. W grę wchodzą różne kwoty – od 5 groszy (po denominacji złotego) do ok. 1000 zł. Wszystko zależy od tego, kiedy udział został wniesiony. Dla spółdzielni liczącej od kilku do kilkudziesięciu tysięcy członków mogą to być wielomilionowe kwoty. Nie chcą więc zwracać tych pieniędzy. Opinie, czy powinny oddawać środki, są mocno podzielone.

– Spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą zwracać na żądanie obecnych członków udziałów i wpisowego – uważa Piotr Pałka, radca prawny, Wspólnik w Kancelarii Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych s.c. Według niego powód jest prosty.

– Takie roszczenie nie wynika z żadnego przepisu. Podstawowa zaś zasada prawa jest taka, że jeżeli brakuje rozwiązań przejściowych, przepisy interpretuje się na dzień zdarzenia prawnego. Jeżeli udziały zostały wniesione przed 9 września 2017 r., to ich zwrot po tej dacie może odbywać się tylko według dotychczasowych zasad prawa spółdzielczego, tj. ustalonych przed 9 września 2017 r. – wyjaśnia mec. Pałka. Oznacza to, że tylko w razie utraty członkostwa można liczyć na zwrot udziałów, natomiast wpisowego już nie.

Według Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dopuszczalne jest jednak dochodzenie ewentualnych roszczeń z tego tytułu na zasadach ogólnych prawa cywilnego, gdyż wobec niestosowania w spółdzielniach mieszkaniowych przepisów prawa spółdzielczego dotyczących udziałów spółdzielnia mieszkaniowa staje się dłużnikiem członka (wierzyciela).

Termin zwrotu należy więc ustalać na podstawie art. 455 kodeksu cywilnego, w myśl którego spółdzielnia powinna spełnić świadczenie niezwłocznie po wezwaniu jej przez członka (wierzyciela) do jego wykonania.

Inaczej uważa rzecznik praw obywatelskich.

– Wpłynęło do nas kilka skarg. Za każdym razem odsyłaliśmy skarżących do sądu. Tłumaczyliśmy, że nowela nie zawiera przepisów w sprawie zwrotu udziałów wpłaconych przed jej wejściem w życie. Sąd więc powinien rozstrzygnąć, czy przysługuje roszczenie z tego tytułu – wyjaśnia Kamila Dołowska, dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.