Ukraińskie niedźwiedzie cierpią na bezsenność

W tym roku niedźwiedzie nie zasnęły, bo średnia temperatura w grudniu oscyluje wokół 4 stopni Celsjusza - grubo powyżej zwyczajowej średniej tego miesiąca - minus 2,3 C. Obecna aura bliższa jest kwietniowej ze średnią temperaturą 6,9 C. Mniej więcej przy takiej temperaturze niedźwiedzie wybudzają się z hibernacji.

Badania wykazały, że w tygodniach poprzedzających hibernację tętno i temperatura ciała niedźwiedzi zaczynają spadać, podobnie jak ich aktywność fizyczna.

Gdy temperatura powietrza zbliża się do 0 stopni i zaczyna padać śnieg, zwierzęta szukają jaskiń, w których można się skulić i przetrwać zimę.

Według biologów z parku Synewyr czas hibernacji niedźwiedzi różni się w zależności od gatunku - od kilku dni lub tygodni (niedźwiedzie czarne w Meksyku) do co najmniej sześciu miesięcy (niedźwiedzie brunatne na Alasce). Proces ten pozwala im przetrwać niedobory żywności i pokrywę śnieżną w miesiącach zimowych, a także niższe temperatury.

Zbadano, że z każdym stopniem powyżej średniej temperatury w miesiącach zimowych czas hibernacji niedźwiedzia czarnego skraca się o 6 dni. To oznacza, że do 2050 roku średnia długość hibernacji niedźwiedzi w Kolorado może spaść do 15-39 dni - tak ocenili naukowcy w raporcie zamieszczonym w "Journal of Applied Ecology" w 2017 roku. Uważają oni, ze podobna zależność można przyjąć w odniesieniu do niedźwiedzi z innych regionów świata.