Godziny karciane nie wydłużą pracy przedszkola - wyrok Sądu Okręgowego

Część dyrektorów przedszkoli do zajęć statutowych wpisuje zajęcia opiekuńcze np. między 6 a 8 rano i między 16 a 17, kiedy nie ma wszystkich dzieci w grupach. Za pracę w tych godzinach nauczyciele nie dostają dodatkowego wynagrodzenia. Jak jednak orzekł Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, jest to niezgodne z prawem.

Zgodnie z kartą nauczyciela nauczyciele przedszkola prowadzą zajęcia bezpośrednio z wychowankami w wymiarze od 22 do 25 godzin tygodniowo (w zależności od wieku dzieci). Zajęcia te nie wyczerpują całego czasu pracy. Nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy. Ale zgodnie z kartą nauczyciela opieka nad dziećmi może być sprawowana również w ramach zajęć statutowych, do których zaliczają się zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

Dlatego w rozpatrywanej przez sąd sprawie dyrektor postanowił łatać braki kadrowe dodatkowymi godzinami opieki w ramach zajęć statutowych. Wpisał do statutu, że w godzinach porannych i popołudniowych dzieci schodzą się do placówki, wykonują dowolne zabawy, służące realizacji ich pomysłów, oraz rozchodzą się odbierane przez rodziców lub opiekunów. Każdy z nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu był zobowiązany do dwóch takich godzin zajęć opiekuńczych tygodniowo, niezależnie od pensum. Kiedy na emeryturę odeszły dwie osoby, zlikwidowano również dwuzmianowość pracy nauczycieli. Zaczęli przychodzić do pracy na różne godziny do różnych grup. Dzięki temu, przy zmniejszonej kadrze pedagogicznej, godziny pracy przedszkola nie uległy zmianie. Poranne i popołudniowe godziny zajęć w dziennikach opisywano jako zajęcia opiekuńcze, pozostałe były ewidencjonowane jako zajęcia pracy wychowawczo-dydaktycznej.