Energia dobra na czas kryzysu

Leszek chodził z moim synem Tomkiem do szkoły muzycznej. Twierdzi, że byłem jego idolem, a gdy przychodził do nas do domu, grali razem na klawiszach, których do dziś używam. To Leszek jako pierwszy zaaranżował na orkiestrę „Przytul mnie" i wykonuje w cyklu koncertów symfonicznych. Teraz powiedział, że chce też zagrać „Słodkiego miłego życia", a wystąpił w „Bez ograniczeń energii" na bis. Wspomnę również Andrzeja Nowaka z TSA, z którym znamy się od lat. Kiedy rok temu wpadłem na pomysł, żeby nagrać kolędę „Przybieżeli do Betlejem", pomyślałem, że zrobię to z czterema twardzielami, bo przecież pasterze są twardzielami. Dlatego zaprosiłem do nagrania Krzysztofa Jaryczewskiego, Andrzeja Nowaka, Szymona Wydrę i Adama Wolskiego z Golden Life.