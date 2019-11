Jazz dobry jest jesienią

Filmowy Stańko

– Co roku tata prezentował premierowy projekt – mówi „Rz" Anna Stańko. – Teraz staram się wybrać jakąś część jego twórczości i pokazać ją w nowej formie. W tym roku będzie to muzyka filmowa. Wybierał sztuki teatralne i filmy, które dawały przestrzeń dla jego gry. Oprócz niej będzie na festiwalu muzyka napisana i wykonana na inaugurację Muzeum Powstania Warszawskiego. Słyszymy ją, kiedy zwiedzamy tam stałą ekspozycję. U nas wykona ją Marcin Wasilewski Trio i fantastyczny trębacz Avishai Cohen. Usłyszałam, jak w swoim stylu interpretuje muzykę taty rok temu na Jazz Juniors w Krakowie i postanowiłam zaprosić go do tego programu. Towarzyszyć im będzie AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod kierunkiem Marka Mosia. Tata zagrał z nią wiele wspaniałych koncertów.