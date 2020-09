Niemieckie sukcesy artystów

Ewelina Marciniak, o której spektakl „Śmierć i dziewczyna" rozgorzał konflikt między ministrem Piotrem Glińskim a zespołem Teatru Polskiego we Wrocławiu, otrzymała jedną z trzech nominacji do nagrody Faust za najlepszy spektakl sezonu. To „Boxer" według „Króla" Szczepana Twardocha w Thalia Theater w Hamburgu, jednej z najważniejszych europejskich scen, którą kieruje Luc Perceval.