Rockowy tort z kurczakiem

Festiwal w Cieszanowie obchodzi 10-lecie. Zagrają Dubioza Kolektiv, Pidżama Porno, Lao Che, Armia.

Poniżej dalsza część artykułu Cieszanów na Roztoczu to jedyny w Polsce festiwal, gdzie koncerty na głównej scenie można oglądać, pływając w miejscowym kąpielisku. Kazik Staszewski koniecznie chciał zobaczyć leżące nieopodal bunkry linii Mołotowa zbudowane po pakcie z Ribbentropem. Roztoczańską atrakcją jest kamienny las opisywany przez Jana Długosza, cerkwie w Radrużu, Gorajcu, Hrebennem i progi skalne na Tanwi.

A największą muzyczną atrakcją będzie w tym roku bośniacki Dubioza Kolektiv. Słynie z rozgrzewania publiczności i dyrygowania nią do bałkańskich gorących rytmów. Nic dziwnego, że Mike Patton z Faith No More zaprosił kolektyw do otwierania europejskich koncertów.

Roztoczański Jarocin Zagra też polska czołówka: Pidżama Porno, Lao Che, Dezerter, Luxtorpeda, Cyrk Deriglasoff, Hańba!, Vader, Acid Drinkers, Armia, EL Dupa Unkaziked i Kat&Roman Kostrzewski. Bo Cieszanów Rock Festiwal to mocna marka kojarzona w kraju i poza Polską jako „roztoczański Jarocin" lub „Woodstock Wschodu". Już podczas pierwszej edycji zagrało TSA i Myslovitz. Każdego roku przez Cieszanów przewija się kilkanaście tysięcy festiwalowiczów. Zagra też polska czołówka: Pidżama Porno, Lao Che, Dezerter, Luxtorpeda, Cyrk Deriglasoff, Hańba!, Vader, Acid Drinkers, Armia, EL Dupa Unkaziked i Kat&Roman Kostrzewski. Bo Cieszanów Rock Festiwal to mocna marka kojarzona w kraju i poza Polską jako „roztoczański Jarocin" lub „Woodstock Wschodu". Już podczas pierwszej edycji zagrało TSA i Myslovitz. Każdego roku przez Cieszanów przewija się kilkanaście tysięcy festiwalowiczów.

Ale zanim dziesięć lat temu rozpoczął się Cieszanów Rock Festiwal, odbywał się w Cieszanowie Breakout Festiwal poświęcony twórczości Tadeusza Nalepy.

– Z różnych powodów ta formuła szybko się wyczerpała, ale ochota na organizację dużej imprezy rockowej pozostała żywa zarówno u władz, jak i mieszkańców miasta – mówi Artur Tylmanowski, który zamiast dokończyć pracę doktorską o Marcinie Świetlickim, został dyrektorem artystycznym festiwalu w 2015 r. – Chodziło o to, żeby nazwa imprezy mocniej kojarzyła się z miastem. Już podczas pierwszego roku mojej kadencji zaprosiłem Helloween, Kreator i Acid Drinkers na 20-lecie premiery „Infernal Connection".

Muzycy zdmuchiwali świeczki z tortu, na którym pysznił się pieczony kurczak nawiązujący do okładki płyty.

– Rekord frekwencji osiągnęliśmy w 2013 r. podczas występu Kultu – mówi Tylmanowski. – Wtedy zespół nagrywał u nas koncertowy teledysk do piosenki „Prosto", a wielotysięczna publiczność była bohaterem klipu. W związku z rosnącym prestiżem Cieszanów był wybierany jako miejsce znaczących muzycznych premier i pożegnań. U nas odbył się pożegnalny koncert zespołu Kazik Na Żywo w 2016 r., będący jednocześnie występem z okazji 25-lecia tej fantastycznej formacji. Była to część specjalnego przeglądu „3xKazik". Kazik Staszewski wystąpił w trzech odsłonach – ze specjalnymi koncertami Kultu, KNŻ oraz zespołu Kazik & Kwartet ProForma. Kiedy podczas koncertu KNŻ słuchaliśmy utworów „Andrzej Gołota", „Łysy jedzie do Moskwy", „Tata dilera" i „Spalam się", nie tylko ja miałem przed oczami 25 lat z dziejów współczesnej Polski.

Aleja gwiazd Wydarzeniem był koncert z przedpremierowym materiałem z płyty „Tęczowa swasta" Maćka Maleńczuka i zespołu Psychodancing, która ukazała się potem jesienią 2014 r. – Festiwal odbywał się pół roku po zajęcia Krymu przez Rosję, kiedy świat z przerażeniem patrzył na pełzającą inwazję „zielonych ludzików" – mówi szef artystyczny. – W Cieszanowie, miasteczku położonym kilkadziesiąt kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej, słowa piosenki „Vladimir" działały na wszystkich i tworzyły wymowną atmosferę.

Na festiwalu są też muzyczne smaki nieobecne, gdzie indziej, co jest oczywiście zasługą położenia blisko wschodniej i południowej granicy. W Cieszanowie grało białoruskie trio The Toobes i Dzieciuki, ukraińskie zespoły Perkałaba, Haydamaky i Jinjer, rosyjska Arkona, czeskie Pipes And Pints.

– Przyjeżdżają do nas też Ukraińcy i Słowacy – mówi Tylmanowski. – W 2012 r. była spora grupa Niemców, którą przyciągnął koncert The Exploited. Zespół grał wtedy w letnim sezonie ledwie kilka koncertów. Jeden z nich odbył się właśnie w Cieszanowie.

A co będzie największą rewelacją w tym roku?

– Sam fakt, że doczekaliśmy 10-lecia! A tak na poważnie – ważna będzie akcja sadzenia drzew przez artystów. Razem stworzymy jubileuszową zieloną Aleję Gwiazd. To wspaniały prezent na dziesięciolecie festiwalu i symboliczny gest na rzecz poprawy klimatu. Sporo emocji wzbudzi występ Arka Jakubika, znanego z zespołu Dr Misio. Zadebiutuje z nowym zespołem Arek Jakubik Solo, podda się ocenie jury, grając o nietypowej dla niego godz. 14 pod szyldem Przeglądu Zespołów na Scenie Alternatywnej położonej na polu namiotowym. Uczestników festiwalu czekają spektakularne pokazy motocyklowych kaskaderów i nocne fajerwerki.

Wystawa w cerkwi Ostatnio muzyczne festiwale proponują również literaturę i teatr.

– A my mamy miasteczko organizacji pozarządowych – City NGO i cykl „Otwarte Głowy". Będzie można porozmawiać z Robertem Korzeniowskim, siostrą Małgorzatą Chmielewską, dr hab. Małgorzatą Michel czy Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia, które zaprezentuje symulację rozprawy sądowej i opowie o zawiłościach prawa na przestrzeni wieków. W cieszanowskiej cerkwi odbywa się fotograficzna wystawa zdjęć, zaś w Starym Spichlerzu posłuchać będzie można opowieści o Adamie Słodowym. Festiwal finansuje gmina i miasto Cieszanów, sponsorzy i partnerzy.

– Dla budżetu ważne są wpływy z biletów, gastronomii i współpraca z lokalnym browarem pod szyldem „Podkarpacie Pełne Wrażeń".