Kazik Staszewski: Odbierają nam wolność

Kazik Staszewski o „Ostatniej płycie” Kultu, Trójce, Polskim Ładzie, Kościele, inwigilacji w sieci i ustawie o artystach.

Skąd ten kokieteryjny tytuł? Wymyśliłem sobie, że to dwuznaczna nazwa. Płyta ostatnia w znaczeniu najnowsza. Nic nowszego przecież do tej chwili nie nagraliśmy. Ale to także dobry wist komercyjny. Któż z naszych słuchaczy, którzy jeszcze kupują albumy, nie będzie chciał mieć ostatniej płyty? Poniżej dalsza część artykułu

Okładka ma być jak nekrolog?

Dla mnie – nie. Bardziej jak tablica u okulisty. Po wielu płytach, gdzie na okładkach było upchanych mnóstwo zdjęć, optowałem też za ascezą, tak żeby było dużo białego miejsca, żeby nie było problemów z autografami, bo zawsze trzeba było kupować srebrne flamastry albo ze szkłem powiększającym szukać jaśniejszego miejsca, gdzie Kazik Staszewski mógł się wpisać.

Nekrologiem dla polskich nadziei jest „Ziemia Obiecana".

Ma być marszem żałobnym, który obrazuje, że jedność, a raczej twórcza różnorodność nam się nie udała. Jeśli chodzi o tekst – to najważniejszy utwór na płycie.

A jaki wpływ na pisanie „Ziemi" miały doświadczenia związane z piosenką „Twój ból jest większy niż mój"? Po ingerencji w Listę Przebojów Trójki kilkudziesięciu dziennikarzy opuściło redakcję, powstały dwie nowe w internecie.

W każdej partii jest gromada tak zwanych użytecznych idiotów, których jedyną zaletą dla rządzących jest bezwzględna wierność i ciągła chęć potwierdzenia, że są bardziej papiescy od papieża. Jestem pewien, że gdyby sprawę przemilczano, gdyby nie było odgórnych telefonów, nic by się nie stało, bo piosenka muzycznie nie powala...

Ty to mówisz?

Ale okazało się, że popularność piosenki jest nieprzewidywalna. Wyobrażaliśmy sobie, że płytę „Zaraza" pociągną „Noże i pistolety". Uważaliśmy, że to utwór, który zapowiada wyjście na ulice ludzi sfrustrowanych pandemią. Tak się nie stało, piosenka przeleciała niezauważona. Tymczasem daliśmy do radia „Twój ból jest lepszy niż mój", bo to był jedyny gotowy utwór z płyty. Miałem świadomość, że narobi trochę hałasu. Jednak dzień, kiedy Kaczyński poszedł na cmentarz, zapamiętałem. Hołownia też był tego dnia na cmentarzu, nawet się tym pochwalił w mediach społecznościowych, ale wszystko wykasował. I co mnie w tym wszystkim zastanowiło? Oburzenie na Kaczyńskiego było ponadpartyjne. Zobaczyłem dawno niewidzianą, bardzo krótkotrwałą jedność. Ale że całe zamieszanie doprowadzi do destrukcji Programu III? Ja tego nie wymyśliłem. Nie byłbym w stanie. Trójka zresztą istnieje. Mam kilku kolegów, którzy przychylnie patrzą na obecną władzę i mówią nawet, że Trójka nigdy nie była lepsza.

Jej słuchalność spadła poniżej 2 proc., a ty śpiewasz „Polityk będzie zawsze moim wrogiem".

Chciałbym z nimi mieć jak najmniej do czynienia. Ale wciąż mam. Mówi się o PiS jako o prawicy, a przeraża mnie przechył w stronę socjalistycznego państwa, czego wyrazem jest Polski Ład. PiS to teraz dla mnie skrót od

„Państwo i Socjalizm". Z innej strony przeraża mnie skala inwigilacji w internecie. Jedna rzecz nie została przewidziana: prywatne firmy zdobyły taką władzę, że stały się bytami stojącymi ponad państwami i odbierają nam wolność.

Są na płycie utwory o księżach „Wiara" i „Donos do boga".

Jednak dziwi mnie – co więcej uważam, że to podłe! – brak zdecydowanych reakcji Kościoła na to, co się dzieje, a także sposób traktowania ofiar. Przecież w wielu sprawach są niezbite dowody. Po co kościelne komisje? Tu potrzebna jest policja, prokurator i sąd, a nie przenoszenie księży z parafii do parafii.

Co z przyszłością Kościoła?

Myślę, że księża przetrwają. Kościół takoż. Ale z frekwencją będzie różnie. Może nie za mojego życia, ale pewnie kiedyś ludzie się opamiętają i przestaną wierzyć, że z czyimś pośrednictwem mogą uzyskać kontakt z Bogiem. A czy on w ogóle jest – to już inna sprawa...

Tak zróżnicowanej płyty Kultu jeszcze nie było. Dużo bluesa, reggae, rytmy latynoskie i afrykańskie. Taki był plan?

Dopóki nie zaczniemy grać, nie wiadomo, w którą stronę wszystko pójdzie. Zebraliśmy się i tłukliśmy nowe kawałki. Postanowiliśmy jednak wrócić do starej zasady, że piosenki podpisujemy zespołowo i równo dzielimy się tantiemami za muzykę. Uniknęliśmy przepychanek, gdy niezależnie od poziomu artystycznego kompozytor pcha swoje dzieło na płytę. Chciałem, żeby płyta była konkretna, bo albumy Kultu były przegadane. Tymczasem znów nagraliśmy 16 piosenek, sześć trzeba było odrzucić, gdyby nie to że wpadł mi w ręce mój dziennik z 1979 r., zapiski z czasu, gdy miałem 16 lat i tworzyliśmy zespół Poland. Wpadłem na pomysł, że zrobimy słuchowisko: przeczytam dziennik, przeplatając piosenki jego krótkimi fragmentami.

Tytuł „Ostatnia płyta" uwiarygodnia ostatni fragment, w którym mówisz: „zespół się rozpieprza".

Uważam, że ten dziennik to „Prawda czasu, prawda ekranu 1979 r.". Czułem, że czas związany z Poland był intensywny. Teraz jesteśmy dziadami, zgredami. Jeśli miałbym mówić o przejawach starości, to ostatnie lata zlewają mi się w jedną magmę. Jarek Ważny, który wciąż jest dla mnie nowym członkiem zespołu, powiedział, że jest już z nami 12 lat. Myślałem, że może sześć. Góra!

W dzienniku ważną rolę gra twój kolega Robert Schmidt, który rywalizował o piękną koleżankę z Robertem Brylewskim, wziął z nią ślub, miał dziecko, a w 1989 r....

Umarł, kiedy Kult leciał do Brazylii. Robert Schmidt bardzo na mnie wpłynął. Wyciągnął ze mnie duszę rebelianta, bo byłem bardzo poukładanym i grzecznym chłopcem. Punk rock zainteresował mnie i podobał mi się od strony estetycznej. Poza tym był prosty do grania.

Koledzy, którzy odeszli z Kultu, nie tęsknią za zespołem?

Z Jankiem Grudzińskim kontaktuje się Piotrek Morawiec i z tego, co opowiada, Jankowi nie podoba się „Wiara", która poszła do radia. Mówi: „Gówniany blues i do tego znowu o księżach". Odejściem Tomka Glazika po wymianie ostrych słów się zmartwiłem. Chciałem nawet jechać do niego do Londynu i jeszcze spróbować w cztery oczy porozmawiać.

Dla starych fanów ważniejszy był Grudziński.

Był ważny. Stworzył dla Kultu wiele piosenek.

Ważne było jego brzmienie, a to, że na koncertach grał jedną ręką i jednocześnie czytał gazetę, było wręcz zaletą. Ja też mówiłem,

że to fajne, choć słyszałem, że to wyraz lekceważenia zespołu i publiczności. Dopiero jak odszedł, pomyślałem: tak, to mogło być lekceważenie.

Śpiewasz o tym, że korporacje bywają współczesną formą niewolnictwa, a jednocześnie nie podobają ci się zapisy projektu ustawy o uprawnieniach artysty, która ma nałożyć na koncerny elektroniczne opłaty reprograficzne, rekompensujące artystom korzystanie przez użytkowników urządzeń z dzieł artystycznych. Teraz opłata w przeliczeniu na jednego Polaka wynosi 5 eurocentów, a na Francuza dwa euro.

Nie można przeliczać na jednego Polaka, bo nie każdy Polak kupuje sprzęt. Na tej zasadzie wypasione BMW za pół miliona kosztuje każdego Polaka 1 grosz, czyli stosunkowo niewiele. Otóż opłata reprograficzna wynosi do 4 proc. ceny kupowanego sprzętu. I płaci ją kupujący, a nie każdy Polak. Do tego 50 proc. tego haraczu zostanie w związkach twórczych. A jakaś izba zadecyduje, kto jest artystą. Przecież sztuką jest to, co się wmówi ludziom, że nią jest.

To dlaczego artyści narzekają na zbyt niskie tantiemy ze streamingu? Bo artyści ubożeją, a producenci elektroniki i dystrybutorzy muzyki na platformach streamingowych bogacili się pomimo pandemii tak bardzo, że stać ich było na przejmowanie katalogów największych gwiazd.