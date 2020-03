„Kapitan Żbik i żółty saturator": konwencja komiksu sprowadzona do absurdu

Nie zdradzam szczegółów, bo to zaledwie wstęp do akcji. Tak zresztą jak w komiksowych zeszytach sprzed pół wieku kryminalna intryga jest w gruncie rzeczy wątła i nie dałoby się z niej stworzyć dwuaktowego musicalu. Jego twórca chętniej zatem bawi się komiksową konwencją, wzbogacając ją tym, co Melchior Wańkowicz nazywał „dydaktycznym smrodkiem". Kapitan Żbik zatrzymuje co pewien czas zdarzenia, by przekonywać widzów o pożytkach ze zbierania makulatury czy do wspierania milicji w jej walce z przestępcami.