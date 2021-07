"Tańcz, by uwolnić się od ograniczeń", czyli 50 lat albumu „Maggot Brain”.

Druga połowa lat 60-ych w Stanach Zjednoczonych w sferze muzyki należała do psychodelicznego rocka, The Doors, Jimi Hendrixa i The Byrds. Wielu czerpało inspirację z jazzu i bluesa, tworząc nowe, muzyczne podgatunki, które dały początek takim muzycznym nurtom jak heavy metal, jazz fusion, disco czy hip hop.

Ta gatunkowa fuzja jest dostrzegalna między innymi w twórczości George’a Clintona i Parliament-Funkadelic (w skrócie P-Funk). Psychodeliczne i afrofuturystyczne dźwięki, efekty wizualne inspirowane kulturą science fiction i postacie superbohaterów, tworzyły alternatywną wizję wszechświata, w którym odnajdywała się afroamerykańska społeczność Stanów Zjednoczonych. Były to przecież czasy, gdy Hollywood do głównych ról w filmach, a NASA do lotów w kosmos, zatrudniali tylko białych.