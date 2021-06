Rockmani oskarżeni o zbrodnie przeciwko ludzkości

Ponieważ pandemia jeszcze nie wygasła, wejść do hali mogły wyłącznie osoby zaszczepione, legitymujące się specjalnym certyfikatem. Odpowiedzią był protest antyszczepionkowców z banerami o treści: „SZCZEPIONKI ZAWIERAJĄ PETROLEUM” oraz „Medison Square Garden & Foo Fighters winni zbrodni przeciwko ludzkości”, a hasło ilustrowała igła i czaszka.



Pełen energii koncert trwał trzy godziny. Perkusista Taylor Hawkins zaśpiewał „Somebody to Love” Queen, podczas bisu zespół wykonał cover „You Should Be Dancing” Bee Gees – anonsując debiut pobocznego projektu Foo Fighters - The Dee Gees.



Największą niespodziankę sprawił, gospodarz „Saturday Night Live”. Komik wykonał „Creep” Radiohead.