Album, który John Lennon podpisał dla swego zabójcy, trafił pod młotek

We wtorek album ten został sprzedany w Nowym Jorku za 450 tys. dolarów. Choć zainteresowanie aukcją było duże, nie znalazł się nikt, kto przebiłby cenę 450 tys. dolarów. Jak przyznał rzecznik domu Goldin Auctions, spodziewano się trzykrotnie wyższej sumy.

We wtorek minęła 40. rocznica śmierci Johna Lenona. 69-letni obecnie Mark David Chapman od ośmiu lat odbywa swój wyrok w zakładzie karnym w Nowym Jorku. We wrześniu bieżącego roku zabójca Lennona przeprosił za popełnioną zbrodnię mówiąc, że „to, co zrobił, było niezwykle samolubne”. - Myślę, że najgorszą zbrodnią jakiej można się dopuścić jest skrzywdzenie osoby zupełnie niewinnej. Zabiłem go nie wiedząc jaki był naprawdę. Zamordowałem go, bo był bardzo, bardzo, bardzo znany. Jedynym powodem, dla którego to zrobiłem było to, że chciałem być bardzo, bardzo, bardzo, bardzo sławny. Byłem samolubny - podkreślał. Chapman przyznał również, że codziennie myśli o bólu jaki wyrządził żonie Lennona, Yoko Ono, która była świadkiem morderstwa.