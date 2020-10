Vienio: Zmienił nas drapieżny materializm

Na początku byliśmy przekonani, że nikt nie może ingerować w proces produkcji – od pisania kawałków, poprzez beaty aż do nagrań, okładek, logotypów po sesje zdjęciowe. Wszystko było przez nas mocno pilnowane – tak o początkach Molesty mówi gość podcastu. – To był wyczyn prawie kosmiczny. Nagrywaliśmy po 8-9 kawałków dziennie. Dziś jest to może jeden utwór, żeby nie zdzierać głosu. To były czasy, kiedy sesje w studio były drogie i nie można było sobie pozwolić na nagrywanie płyty przez miesiąc – dodaje.

