Cieszanów Rock Festiwal 2020 przechodzi do sieci materiały prasowe

Pandemia wywróciła nasze festiwalowe życie do góry nogami, ale nie poddajemy się i przyjmujemy to korona-wyzwanie! Cieszanów Rock Festiwal 2020 przechodzi do sieci! Załóżmy festiwalowe koszulki, rozbijmy namioty w ogródkach i pokażmy internetom siłę #cieszanuje! – mówią organizatorzy jednej z największych imprez rockowych w kraju.