Gwiazdy w hołdzie dla personelu medycznego

Wielkie wrażenie robiły sekwencje poświęcone seniorom – zamkniętym w domach, odciętych od rodzin. Gestem wsparcia może być spotkanie dłoni przez szybę. Ale także jedzenie i kwiaty dostarczone na próg. Lub koncert zorganizowany przez młodych przed drzwiami. I „Happy Birthday” odśpiewane na urodziny.

Jedna z bohaterek przeżyła w dzieciństwie grypę hiszpankę, a teraz zdmuchnęła świeczkę, bo dożyła stu lat. Jest nadzieja.

Wspaniałe były filmy z Włoch. Sąsiedzi na balkonach ponad wąską uliczką stukają się kieliszkami na wysięgnikach. Życie jednak trwa.

Paul McCartney, który wykonał “Lady Madonna” wspomniał, że zna środowisko medyczne, ponieważ jego mama była w czasie II wojny światowej pielęgniarką i położną. Apelował, by wymóc na politykach takie wzmocnienie systemu opieki, aby pandemia nie mogła się powtórzyć.

The Rolling Stones łącząc się z domów wykonali „You Can’t Always Get What You Want, But If You Try Sometimes”. Elton John zaśpiewał „I Still Standing”, zaś Billie Eilish z bratem „Sunny”.

Historyczną transmisję poprowadzili najsłynniejsi prezenterzy na świecie - Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel i Stephen Colbert. Zaśpiewali też Alanis Morissette, Billie Joe Armstrong z Green Day, Chris Martin z Coldplay, Eddie Vedder z Pearl Jam.

Finał należał do globalnego kwintetu, którzy stworzyli w sieci Celine Dion, Lady Gaga, John Legend, Lang Lang i Andrea Boccelli.

Retransmisje skrótu nada Canal+ w niedzielę 19 kwietnia o godz. 21:00, a także MTV Polska, Comedy Central.