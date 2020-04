Lady Gaga zebrała 35 mln dolarów dla WHO. Zapowiada koncert Koncert Lady Gagi w Gdańsku. 2010 Fotorzepa, Piotr Wittman

Piosenkarka Lady Gaga w ciągu 7 dni we współpracy z WHO zebrała 35 mln dolarów na walkę z pandemią. Zapowiedziała też wielki charytatywny koncert - "One World: Together At Home".