Słynna francuska artystka Marie Laforet nie żyje

Laforet adaptowała na francuski rynek hity zza oceanu, m.in. "Blowin' in the wind" Boba Dylana, "House of the rising sun", słynne peruwiańskie "El cóndor pasa" oraz "The sound of silence" duetu Simon and Garfunkel.

Na srebrnym ekranie artystka zadebiutowała w 1960 r. u boku Alaina Delona w filmie "W pełnym słońcu" (reż. René Clément) na podstawie powieści Patricii Highsmith "Utalentowany pan Ripley". Po entuzjastycznie przyjętym występie otrzymała kolejne propozycje. W 1961 r. zagrała w obrazie "La fille aux yeux d'or", po premierze którego zyskała tytułowy przydomek "dziewczyny o złotych oczach". Występowała pod okiem takich reżyserów jak Georges Lautner, Henri Verneuil, Pierre Granier-Deferre, Michel Deville oraz Jean-Pierre Mocky.

Karierę muzyczną rozpoczęła po wykonaniu tytułowej piosenki w filmie "Saint Tropezi Blues". Śpiewała po francusku i hiszpańsku, czerpiąc inspiracje z amerykańskiej i europejskiej sceny folkowej. W wywiadach przekonywała, że nie ma dobrego głosu i mówiła, że wstyd jej wykonywać piosenki pop.

Marie Laforet zdobyła popularność m.in. za sprawą piosenki "Viens, viens" (fotografia z 2005 r.)

