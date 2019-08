Poznański happening z hitem Bregovicia

To jedyna taka impreza w Europie. Narodziła się 12 lat temu w Poznaniu i rozprzestrzeniła się na pół Polski. Od początku Akademia działa dzięki zapałowi gitarzysty Łukasza Kuropaczewskiego. To muzyk o bogatej karierze zagranicznej, potrafi zaprosić świetnych partnerów.

Zagra on na koncercie inauguracyjnym powtórzonym w trzech najstarszych polskich katedrach – Kołobrzegu, Gniezna i na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Drugim solistą będzie pianista Aleksander Dębicz. W programie obok koncertu na gitarę Vivaldiego czy koncertu fortepianowego Bacha jest utwór „PasaCatedral” Dębicza napisany na festiwal. Orkiestrę św. Marcina poprowadzi Piotr Deptuch.

Do 8 września zaplanowano 55 wydarzeń. Będą zajęcia dla fanów gitarowego grania w różnym wieku: dla dzieci, ale i w wersji 60+. A kursy mistrzowskie poprowadzą wirtuozi z Francji, Szkocji Włoch i oczywiście z Polski.

Szczególną popularnością cieszy się zawsze plenerowy happening w Poznaniu. Może wziąć w nim udział każdy, kto ma gitarę. Wszyscy grają ten sam utwór, 31 sierpnia będzie to „Prawy do lewego” Gorana Bregovicia. Kto chciałby wcześniej poćwiczyć, może to zrobić na otwartych warsztatach w poznańskim klubie Kontener Art.