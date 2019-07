Tomasz Kot na festiwalu Glastonbury z The Chemical Brothers

Uczestnicy popularnego na całym świecie festiwalu w Glastonbury mieli szansę zobaczyć na nim polskiego aktora Tomasza Kota. Potwierdził on współpracę z brytyjskim zespołem The Chemical Brothers publikując na swoim profilu wpis dziennikarki Karoliny Korwin-Piotrowskiej. „Został zaproszony do współpracy przez zespół – jest narratorem całości – DUMA!” – podkreśliła w swoim poście, który natychmiast entuzjastycznie zaczęli komentować fani Tomasza Kota.

Uczestnicy festiwalu mieli okazję zobaczyć wielką twarz aktora wyświetlaną na telebimach. - Jakiś czas temu do współpracy zaprosił mnie zespół The Chemical Brothers - powiedział Tomasz Kot w rozmowie z Onetem. - Znalazłem się w grupie brytyjskich performerów, tancerzy i aktorów. Tworzyliśmy wizualną stronę ich trasy koncertowej. Chłopaki ruszyli w świat i sprawia mi to wiele satysfakcji - dodał.