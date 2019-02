Nowy teledysk Slasha nakręcono w Łodzi Fotorzepa, Ada Michalak

Do sieci trafił koncertowy teledysk Slasha, Mylesa Kennedy'ego i grupy The Conspirators do piosenki "Call of the Wild”. Jak informuje Onet, wideo nakręcone zostało podczas koncertu w Atlas Arenie w Łodzi.