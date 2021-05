Noc Muzeów w Warszawie

Muzeum Narodowe zaprasza do Gmachu Głównego w Alejach Jerozolimskich między godz. 19 a 24. Polecamy szczególnie znakomitą wystawę czasową „Różne spojrzenia. Malarstwo holenderskie i flamandzkie z kolekcji ERGO Hestii”, prezentującą zupełnie nieznaną prywatna kolekcję, należącą do towarzystwa ubezpieczeniowego, na co dzień niedostępną.



Na zwiedzających czeka także sześć galerii stałych: Sztuki Starożytnej, niedawno otwartej po modernizacji, Galerii Faras, Sztuki Średniowiecznej, Sztuki Dawnej, Sztuki XIX Wieku oraz Galerii Wzornictwa Polskiego.

Kto woli wersję online, może dołączyć na Facebooku MNW do relacji na żywo z muzealnego studia telewizyjnego. Kamery zajrzą też do gabinetu dyrektora i muzealnych magazynów. Przewodnikami wirtualnego zwiedzania będą kuratorzy i kustosze muzeum.



Alternatywnie można wybrać się na plenerowy wieczorny kameralny spacer po Parku Rzeźby w Królikarni oraz po zespole parkowym przy Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim (oddziałach MNW), ale wymaga to wcześniejszego zapisu.



Z kolei Zamek Królewski udostępnia sobotnie bezpłatne zwiedzanie już od godz. 11. W wnętrzach zamkowych jest co oglądać. Czeka stała Trasa Królewska z apartamentem królewskim i salami reprezentacyjnymi. Można w nich podziwiać m.in. kolekcję słynnych wedut Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem. Dostępna będzie Sala Tronowa z odtworzonymi srebrnymi haftowanymi orłami na zaplecku tronu, Sala Wielka – najpiękniejsza sala balowa w Warszawie, Sala Rady – miejsce posiedzeń Rady Nieustającej, pierwszego w Rzeczypospolitej stałego rządu. W zabytkowych pomieszczeniach eksponowane są znakomite dzieła sztuki, jak np. obrazy Marcella Bacciarellego.



Z wystaw czasowych czynna będzie najnowsza ekspozycja „Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”, która przypomina, że ten wyjątkowy dokument (pierwszy w Europie) podpisano w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego



Wejście do Zamku Królewskiego na podstawie bezpłatnych wejściówek, do odebrania w kasie biletowej.



W ogrodach o godz. 20 zostanie włączona nastrojowa iluminacja. Można po nich spacerować do godz. 23. Warto przy okazji zobaczyć jubileuszową plenerową wystawę, poświęconą odbudowie Zamku Królewskiego.