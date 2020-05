Krajowa branża motoryzacyjna chce zwalniać na potęgę

Z danym SDCM wynika, że pandemia koronawirusa zmusiła niemal 40 proc. firm wytwarzających części motoryzacyjne do choćby czasowego wstrzymania produkcji (w marcu było to niespełna 12 proc. zakładów). Niemal nigdzie produkcja nie odbywa się obecnie na takim samym poziomie jak przed kryzysem. Firmy obserwują spadek lub anulację zamówień na produkcję i to zarówno ze strony producentów pojazdów, jak i rynku wtórnego. Optymizmem może napawać fakt, że większość zamkniętych fabryk wróciła do działania jeszcze w kwietniu lub wróci w maju, a zaledwie 10 proc. przedsiębiorstw planuje ponowne uruchomienie w dalszej perspektywie.