Wysokie ceny mieszkań nie odstraszają kupujących

Z dużą nawiązką

W ciągu trzech kwartałów Dom Development przekazał klientom klucze do 1,93 tys. mieszkań, o 22 proc. mniej rok do roku. Przychody skurczyły się jednak o zaledwie 2 proc., do 1,14 mld zł, a zyski okazały się o kilka procent wyższe rok do roku. To pokłosie rosnących cen, które skompensowały wzrost kosztów budowy z nawiązką: marża brutto ze sprzedaży (to przychody pomniejszone o koszty wytworzenia, przed uwzględnieniem kosztów sprzedaży i marketingu, zarządzania firmą czy kosztów obsługi zadłużenia) wzrosła z 28,9 proc. do ponad 31 proc. W samym Trójmieście rentowność wyniosła aż 36 proc.

