Jaki dom dla seniora

Jeżeli prognozy demograficzne się nie zmienią, to zdaniem GUS do 2050 roku nawet ponad 40 proc. Polaków będzie miało powyżej 60 lat, z czego osoby powyżej 65. roku życia będą stanowiły już jedna trzecią całej populacji kraju.

Opieka w instytucjach

Jak wynika z raportu Związków Banków Polskich, „seniorzy są aktywną i ambitną grupą – 12 proc. osób po 60. roku życia pracuje, a na rekreację i kulturę wydają średnio tyle samo, co na zdrowie (po 9 proc. całkowitych wydatków)". Z drugiej jednak strony ok. 2 mln osób starszych wymaga pielęgnacji czy stałej opieki. Tak jak będzie wzrastać liczba seniorów, tak też będzie rósł odsetek osób niesamodzielnych. I co się w tym wiąże – także będzie rosło zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze, zarówno doraźne, jak i stałe.