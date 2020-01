Zakaźne i groźne

– Odra przyszła do nas z zagranicy, głównie z Ukrainy, skąd rozprzestrzeniła się nie tylko na kraje Europy Wschodniej, ale także na Izrael i Stany Zjednoczone, głównie za sprawą Żydów podróżujących do miejsc kultu religijnego. Dlatego władze USA wprowadziły obowiązkowe szczepienia dla osób podróżujących na Ukrainę. Jeśli chodzi o Polskę, przypadki odry spowodowały wzrost szczepień przeciwko tej chorobie – mówi prof. Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny (GIS). Statystyki pokazują, że wśród chorych w pierwszej połowie ubiegłego roku 83 proc. miało narodowość polską, a 15 proc. – ukraińską.

Zdaniem ekspertów wzrosty zachorowań to efekt obniżającej się wyszczepialności Polaków. Z danych wynika, że po trzech kwartałach 2019 r. odmów szczepień było 44,5 tys. To o 4 tys. więcej niż w 2018 r.

Jednak zdaniem GIS rok 2019 był dobry dla szczepień, choćby ze względu na 7-proc. wzrost zaufania do szczepień, i dość małą liczbę odmów. – W ciągu kwartału notujemy ich około kilkuset, a nie, jak poprzednio, kilka razy więcej. Kwestia odmów odczytywana jest błędnie, bo bierze się pod uwagę nie tylko te świeże, ale również osoby, które zaszczepienia dziecka odmówiły w latach poprzednich. W rzeczywistości utrzymują się one na stabilnym poziomie – mówi Jarosław Pinkas.

Aż 130,4 tys. wyniosła liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę zgłoszona między 22 a 31 grudnia 2019 r. do NIZP – PZH. Od 23 do 31 grudnia 2018 r. przypadków było 26 tys. mniej.

Może to wynikać zarówno z większej zapadalności, jak i lepszej rozpoznawalności choroby. Najwięcej przypadków w ostatnich dwóch tygodniach 2019 r. zgłosili lekarze z Wielkopolski (24,5 tys.), Pomorza (22,4 tys.) i Mazowsza (21,1 tys.), najmniej z Opolszczyzny (1176). – Nadal mała jest świadomość, że to groźna choroba, mogąca mieć poważne powikłania, nawet w postaci śmierci. W 2019 roku odnotowaliśmy ok. 160 zgonów z jej powodu. Szczególnie narażone są osoby z chorobami kardiologicznymi i nefrologicznymi i one powinny się bezwzględnie zaszczepić – podsumowuje Jarosław Pinkas.