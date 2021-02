Pył znad Sahary opóźni szczepienia przeciw Eboli w Gwinei

Samolot z 11 tys. dawek szczepionki na wirusa Ebola miał przylecieć do stolicy Gwinei w niedzielę, jednak z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych (gęsty pył znad Sahary) maszyna nie mogła wylądować. Kolejną próbę dostarczenia szczepionek do miasta Konakry zaplanowano na poniedziałek - podało ANSS.

Szczepienia w regionie N’Zerekore miały rozpocząć się w poniedziałek. Krajowa Agencja Zdrowia (ANSS) przekazała w niedzielę, że akcja rozpocznie się najwcześniej we wtorek.

Przed tygodniem Gwinea oficjalnie ogłosiła wybuch epidemii wirusa Ebola w tym kraju, po tym jak co najmniej trzy osoby zmarły po zakażeniu wirusem Ebola, a cztery inne zostały zakażone.

Wcześniej minister zdrowia Gwinei Remy Lamah informował, że w N’Zerekore zakażenia wykryto u osób uczestniczących w pogrzebie pielęgniarki w Gouake. Zakażenie wykryto u siedmiu osób - wszystkie miały więcej niż 25 lat. Dwie kobiety i jeden mężczyzna zmarli w wyniku zakażenia.

"Rząd zapewnia obywateli, że wszystkie środki zostały podjęte, aby stłumić tę epidemię tak szybko, jak to możliwe" - głosił komunikat wydany przez Ministerstwo Zdrowia. Resort wzywał mieszkańców kraju do stosowania się do zasad higieny i prewencji antywirusowej.

Między 2013 a 2016 rokiem ponad 11 tys. osób w zachodniej Afryce zmarło w wyniku największej w historii epidemii wirusa Ebola, która rozpoczęła się w Gwinei.

Człowiek może zakazić się wirusem Ebola przez bliski kontakt z zakażonym nim zwierzęciem - np. szympansem lub nietoperzem. Wirus rozprzestrzenia się między ludźmi poprzez bezpośredni kontakt lub kontakt z płynami ustrojowymi zakażonego.

Wirusem Ebola można też zakazić się pośrednio, poprzez przebywanie w skażonym wirusem otoczeniu (takim, w którym wcześniej przebywała osoba zakażona).