Chiny: Rośnie liczba ofiar koronawirusa. Zmarło 25 osób

Większość zachorowań zarejestrowano w Wuhan, w którym pojawił się wirus.

Przypadki zachorowań spowodowanych koronawirusem odnotowano jeszcze w siedmiu innych krajach - USA, Tajlandii, Korei Południowej, Japonii, Wietnamie, na Tajwanie i w Singapurze.

Władze obawiają się, że wirus zacznie się rozszerzać szybciej od soboty, gdy setki milionów Chińczyków wyruszą w rodzinne strony, by świętować nadejście Chińskiego Nowego Roku.

Stojący na czele WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył 23 stycznia, że chociaż Chiny mierzą się z epidemią wirusa, to jednak na razie nie stanowi on globalnego zagrożenia. - Może się nim stać - zastrzegł jednak.

W związku z walką z wirusem w Chinach zamknięto miasta Wuhan i Huanggang, zamieszkiwane łącznie przez ok. 19 mln osób. Mieszkańcom nie wolno opuszczać obu miast.

Przedstawiciel WHO w Pekinie, Gauden Galea przyznaje, że zamknięcie 11-milionowego miasta jest bezprecedensowym krokiem w historii działań na rzecz ochrony zdrowia.

Koronawirus, który pojawił się w Wuhan ma pochodzenie odzwierzęce - prawdopodobnie pierwsi chorzy zarazili się nim jedząc mięso węży lub nietoperzy, które były nosicielami wirusa.

Jak na razie nie ma skutecznego lekarstwa przeciw wirusowi, który wywołuje symptomy podobne do grypy: gorączkę, problemy z oddychaniem i kaszel.

Nowy wirus należy do tej samej rodziny wirusów co wirus wywołujący SARS - zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej. W wyniku epidemii SARS w latach 2002-2004 zmarły 774 osoby.