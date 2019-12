Psychoestetyka. Jak to działa?

Psychoestetyka jest pojęciem z pogranicza psychologii i teorii sztuki, które początkowo skupiała się postrzeganiu dzieła sztuki. W szerszym znaczeniu analizuje ona wpływ czynników psychologicznych na postrzeganie estetyki i rozumienie piękna.

Spojrzenie na człowieka pod kątem psychoestetycznym można porównać do medycyny estetycznej, ponieważ obie te dziedziny zawracają uwagę na to, jak postrzegamy siebie i swoje ciało. Medycyna estetyczna oferuje pacjentom zabiegi, które mają za zadanie zmodyfikować ich wygląd w taki sposób, by poprawić ich samopoczucia, a tym samym jakość życia. Większość procedur wycelowana jest w defekty estetyczne, czyli różne zmiany w wyglądzie ciała, które postrzegane są jako niedoskonałości przez społeczeństwo lub daną osobę.