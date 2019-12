WHO: Niedożywionym dzieciom grozi i niedowaga, i otyłość

Eksperci WHO ostrzegają przed podwójnym zagrożeniem w wyniku niedożywienia - jest nim zarówno niedowaga, jak i nadwaga dzieci. Często w jednej rodzinie doświadczającej ubóstwa jedno z dzieci ma niedowagę, a drugie - nadwagę.

Niedożywienie u dzieci spotyka się obecnie w jednej na trzy rodziny w państwach średnio rozwiniętych - wynika z danych WHO.

Problemem jest brak dostępu dzieci do wartościowego i pożywnego jedzenia. Niektóre dzieci jedzą za mało, a inne przyjmują za dużo pustych kalorii. Wysoko nasycone tłuszczem, zawierające wiele soli i cukru przekąski są obecnie powszechnie dostępne - nawet w niewielkich ośrodkach w krajach średnio rozwiniętych i stały się częścią diety osób korzystających z pomocy żywnościowej.

Zdaniem publikacji w magazynie "Lancet" ponad jedna trzecia krajów słabo i średnio rozwiniętych boryka się obecnie jednocześnie z niedowagą i otyłością u najuboższych mieszkańców.

Autorzy artykułów apelują o działanie mające na celu zapewnienie dzieciom w tych krajach dostępu do wartościowej żywności.



Dr Francesco Branca, dyrektor departamentu w WHO zwraca uwagę, że mamy do czynienia "z nową rzeczywistością żywieniową". Jak dodaje nie jest już prawdziwa generalizacja zakładająca, że mieszkańcy uboższych krajów mają niedowagę, a bogatszych - nadwagę.

Do problemu przyczyniła się - paradoksalnie - walka z głodem na świecie. Podjęte działania, których celem było dostarczenie jak największej liczby kalorii głodnym dzieciom, bez skupiania się na jakości oferowanej im żywności sprawiło, że dzieci w uboższych krajach zaczęły borykać się z nadwagą.

WHO i autorzy artykułów w "Lancecie" apelują, aby rządy, organizacje pozarządowe i inne podmioty pracowały wspólnie, aby dokonać transformacji systemu żywnościowego.