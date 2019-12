Farbowanie włosów może sprzyjać rakowi piersi?

Badacze z US National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) przeanalizowali dane z ostatnich ośmiu lat, dotyczące grupy ok. 47 tys. Amerykanek. Każda z badanych kobiet miała siostrę, u której zdiagnozowano raka piersi. One same zaś na początku badania były zdrowe.

Ryzyko to było znacznie wyższe u czarnoskórych kobiet. Naukowcy odkryli, że stosowanie przez nie trwałych barwników co 5 do 8 tygodni wiązało się ze zwiększonym o 60 proc. ryzykiem raka piersi, w porównaniu z 8 proc. zwiększonym ryzykiem u kobiet o białym kolorze skóry.

Przy stosowaniu farb półtrwałych i nietrwałych naukowcy nie zauważyli zwiększenia ryzyka raka piersi.

Badanie wykazało również, że kobiety, które używały chemicznych środków do prostowania włosów co 5 do 8 tygodni, były o około 30 proc. bardziej narażone na raka piersi niż te, które nie używały takich produktów.

Naukowcy nie byli jednak w stanie udowodnić przyczyny i skutku między tymi zjawiskami. Podkreślają, że należy prowadzić dalsze badania. Dale Sandler z NIEHS sugeruje jednak, że rozsądnie byłoby unikać substancji chemicznych zawartych w trwałych farbach do włosów oraz tych używanych do chemicznego prostowania włosów.

