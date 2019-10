USA: Miał mięć pięcioro dzieci, ma 17. Chce 5,25 mln dol.

Cleary pozywa Oregon Health & Science University (OHSU) za to, że klinika działająca w szpitalu akademickim złamała zawartą z nim umowę, na mocy której jego sperma miała być wykorzystana do stworzenia maksymalnie pięciu zarodków - tymczasem niedawno dowiedział się, że jest ojcem co najmniej 17 dzieci.

