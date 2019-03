Sen jest tak ważny, że podejmujemy ryzyko i śpimy

Badania dowodzą, że dobry sen w nocy może wspomagać zdrowie naczyń krwionośnych, pobudza układ odpornościowy i może chronić przed defektami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca. Wspiera też neurony w działaniach regenerujących komórki mózgu.

Sen jest ważną częścią codziennego cyklu życia większości zwierząt - w tym ludzi. Ale kiedy śpimy, pozostajemy bezbronni. W tym czasie jesteśmy narażeni na niespodziewany atak. Współczesny człowiek jest dość bezpieczny. Stworzył warunki, w których zagrożenia zostały odizolowane poza ścianami domów. Jednak historia gatunku uczy nas, że nie zawsze tak było. Natomiast śpiące zwierzę jest stale narażone na atak drapieżnika. Czemu sen jest tak ważny, że wszyscy podejmujemy to ryzyko?

Poniżej dalsza część artykułu

Ludzie spędzają około jednej trzeciej swojego życia śpiąc. Wszystkie badania potwierdzają, że sen odgrywa ważną rolę we wszystkich aspektach dotyczących naszego zdrowia. Najnowsze dowodzą, że sen poprawia nie tylko stan naszych na naczyń krwionośnych, ale też wspiera układ odpornościowy i chroni przed chorobami metabolicznymi.

Naukowcy z Uniwersytetu Bar-Ilan w Ramat-Gan w Izraelu pod kierownictwem profesora Liora Appelbauma twierdzą, że sen jest nieodzowny ponieważ regeneruje komórki mózgu i daje im szansę na „wyzdrowienie”. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Nature.

Badanie przeprowadzono na słodkowodnej rybce gatunku danio pręgowany (Danio rerio), która jest zaskakująco podobna do ludzi. Mamy aż 70 procent wspólnych genów. Naukowcy obserwowali efekty snu w mikroskali zwracając uwagę na zmiany zachodzące w pojedynczych neuronach na poziomie transportu białek i DNA.

Odkryli, że podczas snu jądra poszczególnych komórek, zawierające większość materiału genetycznego poddawane są pracom konserwacyjnym. Kiedy stan jadra komórkowego zaczyna się pogarszać zawarte w nim informacje DNA mogą ulec uszkodzeniu. Może to prowadzić do przedwczesnego starzenia się, chorób ale też ogólnego pogorszenia funkcjonowania organu. Naukowcy twierdzą, że podczas snu, neurony mają możliwość powrotu do zdrowia po stresie, który nagromadziły w ciągu dnia i „naprawienia” wszelkich uszkodzeń.

Ponieważ proces ten jest tak ważny dla zapewnienie zdrowia mózgu, może to tłumaczyć, dlaczego ludzie i zwierzęta są skłonni poświęcać tak wiele czasu na sen, lekceważąc ryzyko jakie niesie to w przyrodzie.

„Pomimo ryzyka ograniczenia świadomości, zwierzęta - od meduz przez danio pręgowane do ludzi - muszą spać, aby umożliwić swoim neuronom wykonywanie wydajnej konserwacji DNA, i jest to prawdopodobnie powód, dla którego sen ewoluował i zachował się w królestwie zwierząt.” – podkreślił profesor Lior Appelbaum.