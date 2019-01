Nowe badanie: Aparat ortodontyczny nie daje żadnych korzyści dla zdrowia jamy ustnej

Badanie zlecone przez niemieckie ministerstwo zdrowia przyniosło zaskakujący wniosek: nie ma dowodów na to, by aparat ortodontyczny przynosił jakiekolwiek korzyści dla zdrowia jamy ustnej.

Badania, przeprowadzone przez Instytut IGES w Berlinie, wykazały, że "w odniesieniu do diagnostycznych i terapeutycznych środków ortodontycznych nie można wyciągnąć żadnych wniosków na temat korzyści istotnych dla pacjenta".

Jak czytamy w opracowaniu, nie zebrano żadnych danych wskazujących na wpływ noszenia aparatu na utratę zębów, zapalenie ozębnej, próchnicę i inne choroby.

Pomimo braku dowodów na jakiekolwiek korzyści medyczne, badania wykazały, że korzyści ortodontyczne z aparatów mają pozytywny wpływ psychologiczny na wielu pacjentów. Autorzy przyznali też, że do sformułowania ostatecznych wniosków potrzebne są dalsze badania.

Niemieccy ubezpieczyciele zdrowotni zapłacili ok. 1,1 miliarda euro w samym 2017 roku za leczenie ortodontyczne. Wnioski z badania, zleconego przez ministerstwo zdrowia, mogą więc wywrzeć presję na władze federalne, aby ponownie oceniły, czy aparaty ortodontyczne są niezbędnym środkiem ochrony zdrowia. Gdyby zostały one usunięte z listy niezbędnych zabiegów, firmy ubezpieczeniowe nie byłyby już prawnie zobowiązane do ich opłacania.

Z drugiej strony ministerstwo stwierdziło, że choć podczas badania wykazano, że nie ma dowodów na to, że leczenie ortodontyczne przynosi korzyści dla zdrowia, to także "nie można tego wykluczyć". Minister zdrowia Jens Spahn powiedział w czwartek, że "nie ma wątpliwości" co do konieczności leczenia ortodontycznego.

Ministerstwo oświadczyło również, że nie jest jego zadaniem decydować o tym, co jest, a co nie jest koniecznym leczeniem zdrowotnym. Jest to obowiązek realizowany przez GBA (Gemeinsamer Bundesausschuss, Federal Joint Committee) - instytucja, której zadaniem jest m.in. decydowanie o tym, jakie leki i formy terapii oferowane są w ramach niemieckiej służby zdrowia, w skład którego wchodzą lekarze, dentyści i ubezpieczyciele.

Resort zdrowia zapowiedział, że będzie teraz "omawiał dalsze potrzeby badawcze i zalecenia dotyczące działań" z ubezpieczycielami i ekspertami medycznymi.