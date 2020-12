Zostali zamordowani, bo byli dziennikarzami

25-letni somalijski prezenter telewizyjny Abdiwali Ali Hasan wśród przyjaciół miał przezwisko Online, ponieważ zawsze był dostępny i zawsze na bieżąco śledził i relacjonował lokalne wydarzenia. Był korespondentem brytyjskiej stacji Universal TV oraz współpracował z miejscowym Radiem Kulmiye. Mieszkał w jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na świecie – w regionie, w którym działa terrorystyczne ugrupowanie Asz-Szabab. Dziennikarz został rozstrzelany przez dwóch bojówkarzy, gdy wracał z redakcji do domu 16 lutego.

Nie mniej tragiczny los spotkał indyjskiego dziennikarza Rakesha Singha w miejscowości w stanie Uttar Pradesh. Był redaktorem miejscowej gazety Rashtriya Swaroop i krytykował lokalnego burmistrza. 28 listopada spłonął żywcem we własnym domu po tym, jak został oblany płynem łatwopalnym i podpalony. Wśród zatrzymanych sprawców znalazł się syn miejscowego urzędnika. Lokalne media informowały, że Singh informował policję o groźbach, które otrzymywał, ale funkcjonariusze nie reagowali.

Zdarzają się jednak na świecie sytuacje, gdy to państwo, a nie bandyci, kartele narkotykowe czy terroryści, morduje dziennikarzy. Po raz pierwszy od 30 lat w Iranie został skazany na karę śmierci dziennikarz. Ruhollah Zam został powieszony w Teheranie 12 grudnia. Był redaktorem opozycyjnego portalu Amad News i prowadził odpowiednią stronę w komunikatorze Telegram. Zam został aresztowany jeszcze w 2009 roku po tym, jak relacjonował protesty przeciwników reelekcji prezydenta Mahmuda Ahmadineżada. Ale wtedy dziennikarzowi udało się uciec z kraju, pod koniec 2019 roku został zwabiony do sąsiedniego Iraku, złapany przez służby i odesłany do Teheranu.