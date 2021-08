"Lex TVN" przegłosowane. Gowin przeciw. Kukiz razem z PiS

Protesty w całej Polsce

W całej Polsce we wtorek odbyły się protesty przeciwko nowelizacji. Prawo i Sprawiedliwość jest jednak zdeterminowane, by ustawę przeforsować. Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price wezwał polskie władze, "by udowodniły swoje przywiązanie do zasad demokratycznych i wolności mediów nie tylko słowami, lecz też czynami".

Czytaj także:

W imieniu PiS Suski broni lex TVN. W Sejmie okrzyki "hańba"

Budka: Kaczyński chce, żeby na każdym kanale był jeden program

Już przed głosowaniem posłowie Konfederacji zapowiedzieli, że wstrzymają się od głosu. - Zdecydowaliśmy, że będziemy głosować jednolicie, podwójnie, tzn. zarówno w trzecim czytaniu w Sejmie, jak i przy ewentualnych powrocie ustawy, przy wecie Senatu. Będziemy się jednolicie wstrzymywać. Co będzie miało taką konsekwencję, że odrzucenie weta Senatu wymaga głosów przeciw, więc głosy wstrzymujące traktowane są jak głosy za odrzuceniem ustawy - wyjaśnił przewodniczący Koła Poselskiego Konfederacja, Jakub Kulesza.

Propozycję PiS zamierzał poprzeć Paweł Kukiz. "Druga taka okazja (na repolonizację czyli uniemożliwienie obcemu kapitałowi sterowania mediami) może się już nigdy nie zdarzyć, więc z niej korzystam, realizując w ten sposób jeden z punktów programowych Kukiz'15” - tłumaczył.