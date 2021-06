Lichocka: Politycy nie mają wpływu na media publiczne

Jak relacjonował portal Wirtualne Media, za odrzuceniem sprawozdania głosowało sześcioro członków (Piotr Apel, Andrzej Różański, Renata Butryn, Barbara Zdrojewska, Jakub Kowalski i Jan Ordyński), pięcioro wstrzymało się od głosu (m.in. Marek Suski, Małgorzata Gosiewska, Elżbieta Królikowska-Avis, Hanna Budzisz). Tylko dwóch członków rady programowej, Jędrzej Karol Lipski i Dariusz Wasilewski oddało głos za jego przyjęciem.

W rozmowie z portalem przewodniczący rady programowej, Marek Suski z PiS, stwierdził, że sytuacja w Polskim Radiu jest zła - spadają przychody z reklam, katastrofalny jest poziom słuchalności Trójki, która w ciągu roku miała trzech dyrektorów i znów na tym stanowisku jest wakat, a generalnie w Polskim Radiu jest kryzys.

Suski stwierdził, że prezes Kamińska nie ma pomysłu na to, jak przywrócić rangę Trójce, która niegdyś była stacją kultową. W marcu portal Wirtualne media podał, że w ciągu roku program III PR stracił w ciągu roku 2/3 słuchaczy i w rankingu rozgłośni radiowych spadł z 4. na 13. miejsce.

Z opinią Marka Suskiego nie zgodziła się posłanka PiS, członkini Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka, która we wpisie w mediach społecznościowych zauważyła, że politycy różnych partii i frakcji nie mają wpływu ani na politykę kadrową, ani na program mediów publicznych.

Zupełnie nie zgadzam się z opinią Marka Suskiego nt sytuacji w Polskim Radiu.Jest dokładnie odwrotnie od tego co mówi on i co głosi też POstkomuna. Chcę też przypomnieć,że politycy różnych partii i frakcji nie mają wpływu na media publiczne.Ani na politykę kadrową,ani na program.