Ranking rozgłośni: Trójka z 4. na 13. pozycję w ciągu roku

Od grudnia 2020 do lutego 2021 na czele rankingu jest RMF FM, które ze słuchalnością bliską 30 proc. (29,49 proc. co oznacza wzrost o 3,4 proc. rok do roku) wyprzedza Radio ZET (12,48 proc. - 2,1 proc.) i Radio Eskę (7,06 proc. - 8,9 proc.).

Najwięcej jeśli chodzi o wzrost dynamiki słuchalności zyskało Radio Muzo.fm Cyfrowego Polsatu - jego udział wzrósł z 0,35 do 0,59 proc., czyli o 66,8 proc.

Najwięcej straciła Trójka. Z 4. miejsca zajmowanego rok temu, spadła na

13. co oznacza spadek słuchalności rok do roku o 65,6 proc. - z 5,63 do 1,94 proc. Oznacza to stratę dwóch trzecich słuchaczy i najniższy wynik Trójki w historii badań.

Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska kwestionuje rzetelność powyższego badania, zarzucając, że odpowiadająca za nie spółka Komitet Badań Radiowych jest kontrolowana przez prywatnych nadawców, a w badaniu przeszacowano wyniki słuchalności w dużych miastach (w tym badaniu Trójka spadła z 5. na 14. miejsce).

Masowy odpływ słuchaczy kultowej niegdyś stacji rozpoczął się wiosną ubiegłego roku, gdy ówczesne szefostwo stacji wpłynęło na układ piosenek na Liście Przebojów Marka Niedźwieckiego. Wygrywała ją antyPiS-owska w wymowie piosenka Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój".

Szefem Trójki był wówczas Mariusz Kowalewski, który nakazał zdjąć wynik listy ze stron internetowych i zarzucił fałszerstwo autorowi i twórcy audycji, Markowi Niedźwieckiemu.

W konsekwencji Niedźwiecki odszedł z Trójki, a wraz z nim wieloletni pracownicy stacji, m.in. Piotr Baron, Marcin Łukawski, Piotr Metz czy Piotr Kaczkowski. Szefostwo Trójki nie zgodziło się na przeproszenie Marka Niedźwieckiego, sprawa trafiła do sądu.