Niemcy żadają kontaktu z polskim dziennikarzem

Bociaga został zatrzymany przez siły specjalne w czwartek.

Według świadków Polak został pobity i aresztowany.

Ambasada Niemiec w Mjanmie zwróciła się z formalnym żądaniem do władz o udzielenie informacji o dokładnym miejscu pobytu Polaka i możliwość udzielenia mu pomocy konsularnej oraz o informację na piśmie, z jakiego powodu został zatrzymany.

1/2 The German embassy, which represents the consular interests of Polish citizens in Myanmar, requested on Saturday that the military reveal the whereabouts of and charges against detained Polish freelance journalist Robert Bociaga, who works for CNN & Deutsche Welle. pic.twitter.com/TeRKidyMhX