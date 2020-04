Ranking wolności prasy: Polska spada 5. rok z rzędu

W rankingu za 2019 rok Polska zajmowała 59. miejsce na 180 państw. Spadek o 3 pozycje autorzy zestawienia uzasadniają "działaniami rządu skierowanymi na podporządkowanie sobie wymiaru sprawiedliwości oraz rosnącą tendencją, by nieprzychylne opinie uznawać za niezgodne z prawem", co według Reporterów bez Granic "zaczyna mieć wpływ na wolność wypowiedzi niezależnych mediów".

"Ich nowi szefowie nie tolerują sprzeciwu ani neutralności pracowników i zwalniają tych, którzy odmawiają podporządkowania się" - czytamy w uzasadnieniu. Znalazła się w nim również informacja, że TVP złożyła skargę na Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który zarzucił, że stosowana w telewizji publicznej mowa nienawiści mogła zachęcić do działania zabójcę prezydenta gdańska Pawła Adamowicza.

Na czele rankingu, co oznacza wzór do naśladowania przez innych, po raz czwarty znalazła się Norwegia. Następne na podium są Finlandia oraz Dania. Kolejne państwa w pierwszej dziesiątce to: Szwecja, Holandia, Jamajka, Kostaryka, Szwajcaria, Nowa Zelandia oraz Portugalia.

Z kolei, ostatnia dziesiątka to: Kuba (miejsce 171.), Laos, Iran, Syria, Wietnam, Dżibuti, Chiny, Erytrea, Turkmenistan. Listę zamyka Korea Północna na miejscu 180 - wylicza Onet.