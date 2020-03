Prezydent Andrzej Duda przyjął ustawę o mediach publicznych

Prezydent poinformował, że podpisał nowelę ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej "pod pewnymi warunkami".

– Biorąc pod uwagę potrzebę funkcjonowania mediów publicznych jako powszechnie dostępnych, jako niezwykle ważnych dla obywateli, zdecydowałem, że podpiszę tę ustawę na pewnych warunkach, które ustaliliśmy z panem Premierem i panami Przewodniczącymi RMN i KRRiT – mówił prezydent.

Tłumacząc swoją decyzję powiedział, że spotkał się m.in. z przewodniczącym KRRiT, przedstawicielami regionalnych rozgłośni radia, oddziałów regionalnych, prezesem TVP i Polskiego Radia.

- Nie ukrywam, że miałem dwie poważne wątpliwości. Pierwsza dotyczyła tego, jak dzielone są środki, ustawa tego nie reguluje. Druga wątpliwość dotyczyła tego, czy nie powinny być zmienione paradygmaty finansowanie w przestrzeni między radiem i telewizją, czy radio nie powinno dostać więcej pieniędzy, by rozwijać się lepiej - powiedział prezydent.

- To właśnie Telewizja Polska i media publiczne mają być tymi, dzięki którym może być prowadzona w istotnym stopniu, docierająca wszędzie polityka informacyjna, polityka edukacyjna, która uczy jak się odżywiać, jak żyć tak, aby uniknąć w miarę możliwości choroby nowotworowej - mówił prezydent.

Na konferencji prasowej pojawił się również premier Morawiecki, który zapowiedział, że rząd przeznaczy w tym roku rekordową kwotę na onkologię - 11 mld złotych.

Argumentem opozycji było, by pieniądze, które mają trafić do mediów publicznych, były przeznaczone na ochronę zdrowia.

- Argumentowanie, że środki przeznaczone na funkcjonowanie mediów publicznych powinny być przeznaczone na onkologię było nieprzyzwoite - powiedział prezydent.

Duda mówił również o "opłakanym stanie" ośrodków regionalnych, które w jego ocenie potrzebują wsparcia finansowego.

- Wątpliwość co do tego, w jaki sposób środki dla mediów publicznych są dzielone, czy one są dzielone w sposób właściwy i problem z tym, że ustawa nie określała w jaki sposób te środki mają być podzielone w obrębie już Telewizji Polskiej pomiędzy telewizję centralną i jej kanały a ośrodki regionalne - bo to jest jedna pula - mówił.