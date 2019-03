Ogórek porównała dziennikarza do kolaboranta III Rzeszy

Magdalena Ogórek porównała dziennikarza Onetu Janusza Schwertnera do Igo Syma, jednego z najbardziej znanych kolaborantów III Rzeszy. To odpowiedź na zarzucanie jej mentalności PRL-owskiej.

Dziennikarz Onetu na Twitterze opublikował wpis, w którym zastanawiał się „dlaczego w wolnej Polsce ktokolwiek chce bronić Telewizji Publicznej, która jest kalką propagandy z komunizmu”. „Widocznie u niektórych mental PRL wbił się do głowy na zawsze. Czy naprawdę o to warto się bić?” – napisał Janusz Schwertner, nawiązując do wywiadu, którego dziennikarka TVP, Magdalena Ogórek, udzieliła tygodnikowi „Do Rzeczy”.

Czytaj także: Jak TVP wykorzystuje atak na Magdalenę Ogórek

Poniżej dalsza część artykułu

„Nie mogę zrozumieć, dlaczego w wolnej Polsce ktokolwiek chce bronić obcego kapitału w mediach – kapitału, który powiela kalkę propagandy dwóch totalitarnych okupantów. Widocznie u niektórych mental służalczości Igo Syma wbił się sztafetą pokoleń na zawsze” – odpowiedziała Ogórek na Twitterze.

„W porządku, pozostańmy przy tym, że pani jest rozkochana w dziennikarstwie śledczym, które informuje społeczeństwo o tym, że kobieta-prezydent ważyła się kupić wódkę, a kobiety protestowały zamiast przygotowywać święta. Protokół rozbieżności zapisany. Wszystkiego dobrego” – odpisał Schwertner i dodał, że nie ma zamiaru pozywać Magdaleny Ogórek.

Igo Sym, do którego porównany został dziennikarz Onetu Janusz Schwertner, był polskim, austriackim i niemieckim aktorem, a zarazem jednym z najbardziej znanych kolaborantów III Rzeszy. Deklarował się także jako Volksdeutscher. Przed wybuchem II wojny światowej był agentem niemieckiego wywiadu, a podczas wojny został konfidentem Gestapo. Wojskowy Sąd Specjalny ZWZ, za współpracę z okupantem, wydał na Syma wyrok śmierci.