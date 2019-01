Jurek Owsiak do TVP: Skandaliczna manipulacja. Nowa skarga do KRRiT

Szef fundacji WOŚP Jurek Owsiak postanowił złożyć kolejną skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chodzi o treści udostępniane przez media publiczne, w tym między innymi "Wiadomości" TVP.

W najnowszym nagraniu na portalu społecznościowym Facebook, szef fundacji WOŚP Jurek Owsiak poinformował, że złoży nową skargę do KRRiT na materiał TVP. - Kompletna, totalna i skandaliczna manipulacja - podkreślił Owsiak.

Chodzi tu o informacje w sprawie zatrzymania szefa ochrony firmy, która zabezpieczała 27. finał WOŚP w Gdańsku. Owsiak tłumaczył, że zabezpieczenie imprezy, poza tej w Warszawie, leży po stronie organizatorów. - W związku z tym proszę nawet przez moment nie łączyć Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z ochroną koncertu. Kieruję te słowa do publicznych środków masowego przekazu - podkreślił szef WOŚP. - Dzisiaj w programie 3. podano rano wiadomość: „Zatrzymano szefa ochrony WOŚP. Nie mamy żadnego szefa ochrony WOŚP. Zatrzymano szefa ochrony koncertu w Gdańsku - powiedział.

Jurek Owsiak w nagraniu odniósł się również do poniedziałkowego materiału „Wiadomości” w TVP. - Telewizja Polska (...), mówiąc o tragicznym koncercie w Gdańsku, zrobiła niesamowitą zbitkę. A więc wyjęła z kontekstu moje słowa, z których teraz wynika, że to my zabezpieczaliśmy koncert w Gdańsku. Nie było tam żadnej naszej ochrony - powiedział. - Ten fakt, kompletnej, totalnej, skandalicznej manipulacji zgłosiliśmy do KRRiT - powiedział Owsiak. Zapowiedział też, że sprawa przeciwko Telewizji Polskiej zostanie również skierowana do sądu. Jak dodał Owsiak, dziennikarze każdego z mediów byli i będą wpuszczani na konferencje WOŚP. - Za to będziemy bardzo patrzyli im na ręce - podkreślił.