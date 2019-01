Łapiński: Biedroń nie bojkotuje TVP? Słuszna decyzja

- Zwolennicy PiS nie będą płakać, jeśli w TVP nie będzie polityków Platformy – mówił w #RZECZoPOLITYCE Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy.

Według Łapińskiego moment podjęcia bojkotu TVP przez Platformę Obywatelską nie jest przypadkowy i ma związek z przekazem i programami, które po tragicznych wydarzeniach w Gdańsku prezentowała telewizja publiczna.

- Ale czy ten bojkot coś przyniesie? – zastanawiał się gość. – Patrząc na słupki oglądalności po bojkocie jednej ze stacji komercyjnych, który kiedyś ogłosił PiS, to raczej nie jest to skuteczna metoda - podkreślił nawiązując do bojkotowania TVN i TVN24 przez PiS.

Łapiński dodał, że skoro telewizja publiczna jest „częściej i chętniej” oglądana przez „zwolenników PiS”, to nie będą oni mieć pretensji, jeśli „nie zauważą tam przedstawicieli Platformy”. – Płakać nie będą – zapewnił.

Zdaniem Krzysztofa Łapińskiego ogłoszenie przez PO bojkotu TVP to „raczej komunikat do własnych wyborców”.

Zapytany o decyzję Roberta Biedronia, który nie dołączył się do bojkotu TVP, Łapiński odparł, że to „słuszna decyzja”. – Robert Biedroń chce startować w wyborach europejskich, parlamentarnych, a trzeba pamiętać, że jego zasoby są znacznie mniejsze niż opozycji parlamentarnej, która przecież ma posłów i forum parlamentu, na którym może występować. Tak więc z jego punktu widzenia bojkotowanie telewizji publicznej, to pozbawianie się szansy dotarcia do potencjalnych wyborców. Ciekawe, czy gdyby było odwrotnie i to Robert Biedroń ogłosiłby bojkot jakiejś stacji czy innego medium, to PO by się chętnie dołączyła? – pytał retorycznie były rzecznik prezydenta.