"Rzeczpospolita" najczęściej cytowanym tytułem prasowym w 2018 r.

„Rzeczpospolita” została uznana za najbardziej opiniotwórcze medium prasowe ubiegłego roku według Instytutu Monitorowania Mediów. Na informacje dziennika powoływano się w 2018 roku aż 23 873 razy - dało to „Rzeczpospolitej” trzecie miejsce wśród wszystkich mediów w Polsce, tuż za TVN24 i RMF FM.

W rankingu najczęściej cytowanych mediów „Rzeczpospolita” wyprzedziła między innymi „Gazetę Wyborczą”, „Dziennik Gazetę Prawną”, „Puls Biznesu”, ale i Wirtualną Polskę, TVN, Onet.pl, czy Radio Zet. „Rzeczpospolita” zapewniła sobie zwycięstwo dzięki materiałom dotyczącym polityki - informacjom własnym oraz wywiadom z politykami.

„Rzeczpospolita” zdobyła już tytuł najbardziej opiniotwórczego medium prasowego pierwszego półrocza 2018 roku w rankingu IMM. Poza wygranymi w całym rankingu w 2017 i 2016 roku dziennik został też uznany za najbardziej opiniotwórcze medium dekady 2003-2013. Zestawienia IMM są najbardziej miarodajne na polskim rynku, bo analizują informacje z największej ilości tytułów prasowych i stacji telewizyjnych.

- To, że znów zajmujemy czołowe miejsce w rankingu opiniotwórczości świadczy o sukcesie naszej strategii, by dostarczać Czytelnikom najlepszy z możliwych produktów. Jesteśmy merytoryczni, rzetelni i co w dzisiejszych czasach bardzo ważne, ponadpartyjni. Od lat staramy się zachować umiar i rozsądek w krajowej debacie, punktując, a jeżeli trzeba chwaląc rządzących i przekazując jedynie sprawdzone informacje. Z kolei w gospodarce i finansach stawiamy na daleko idący profesjonalizm, korzystając z ogromnego doświadczenia redakcji i współpracujących z nami ekspertów - mówi Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

Dziennik systematycznie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Czytelników - pod koniec ubiegłego roku zmodyfikowano nieco szatę graficzną, ujednolicając ją pod różne kanały komunikacji, zgodnie z przyjętą rok temu strategią „digital first”. Wraz z nowym rokiem wprowadzono też nową, bogatszą ofertę prenumeraty, której towarzyszy ogólnopolska kampania reklamowa pod hasłem przewodnim #wyprzedzajowiedze.

- Mimo upływu czasu i w związku z tym pojawiających się nieustannie nowych źródeł informacji, „Rzeczpospolita” cały czas wygrywa jakością i wiarygodnością przekazu. To tytuł, który budzi u Czytelników ogromne zaufanie. Na bazie tej cennej marki budujemy pozycję wszechstronnego dostawcy produktów i usług, by dostosować się do realiów rynkowych, trzymając się jednak cały czas tego, co stanowi siłę „Rzeczpospolitej” - wiarygodność, profesjonalizm i obiektywizm - mówi Tomasz Jażdżyński, prezes Gremi Media S.A.

Badanie IMM przeprowadzono na podstawie 353 801 przekazów z mediów (wycinków prasowych, publikacji w portalach internetowych oraz programów radiowych

i telewizyjnych) z okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Dziennikarze powoływali się na informacje z innych mediów 365 967 razy (287 427 razy w portalach, 42 348 razy w prasie, 26 624 w telewizji i 9 568 w radio). Analiza objęła ponad 1000 gazet i czasopism, wybrane programy w stacjach telewizyjnych i rozgłośniach radiowych oraz portale internetowe.