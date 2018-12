Fani w szoku: "Przyjaciele" znikną z biblioteki Netflixa

Serial jest dostępny w ofercie Netflixa od 2015 roku. Serwis streamingowi wydał na zakup licencji do całego serialu (10 sezonów - 236 odcinków) 118 milionów dolarów. Portal Collider poinformował, że dniem 1 stycznia 2019 roku serial zniknie z biblioteki serwisu, ponieważ wtedy wygasa licencja.

Collider zasugerował też, że serial zniknie z Netflixa, ponieważ serwis woli inwestować w swoje oryginalne produkcje takie jak np. Stranger Things czy The Crown, niż płacić wysoką licencję. Drugim powodem zniknięcia serialu z Netflixa miały być plany stworzenia przez Warner Bros, który jest właścicielem praw do serialu, uruchomienia własnej usługi streamingową pod koniec 2019 roku.

Na szczęście okazało się, że to tylko plotka. Serial pozostanie w 2019 roku na Netflixie, także w Polsce. Ted Sarandos, prezes platformy streamingowej potwierdził "The Hollywood Reporter", że to tylko plotka i serial nie zniknie z biblioteki.

The Holiday Armadillo has granted your wish: “Friends” will still be there for you in the US throughout 2019 pic.twitter.com/Yd0VqRzk3r