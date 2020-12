Telewizja Puls zrezygnowała z usług TVN Media na rzecz Polsatu

Tym samym po dziesięciu latach należąca do Dariusza Dąbskiego grupa, będąca numerem cztery wśród krajowych nadawców, rozstaje się z TVN Media (należy do Grupy Discovery po tym, jak Amerykanie przejęli TVN). Co dokładnie przesądziło o tej zmianie, żadna ze stron nie chce ujawnić. TVN podała tylko, że nie udało się dojść do porozumienia ws. warunków dalszej współpracy.